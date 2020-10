El Tesla rojo de Elon Musk se aproximó a Marte

Escuchar Nota

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7 — SpaceX (@SpaceX) October 7, 2020

En febrero de 2018, conocida como, dedicada a la fabricación aeroespacial, lanzó al espacio un cohete de 23 pisos de altura, conocido como Falcon Heavy, un vehículo de lanzamiento espacial superpesado.El lanzamiento contó con un factor sorpresa: un automóvil Tesla Roadster, propiedad de Elon Musk, fundador de la compañía. El vehículo se ubicaba en el área superior del cohete y era piloteado por un muñeco, el cualLa idea surgió en 2017 cuando Elon Musk, CEO y propietario de SpaceX, anunció vía Twitter que lanzaría su automóvil Tesla Roadster- un vehículo de primera generación producido en 2009- durante el vuelo inaugural de su nuevo Falcon Heavy.El vehículo que fue lanzado al espacio el 6 de febrero de 2018, lleva en su interior un modelo Hot Wheels de sí mismo acompañado de un Starman en miniatura, una copia de las novelas de ciencia ficción “” dey “” de Douglas Adams.El automóvil lanzado no tenía motor, o ninguna de las partes mecánicas que conforma un vehículo. En gran parte era un Tesla Roadster con volante, radio y un maniquí con un traje espacial. Durante el lanzamiento al espacio exterior, SpaceX informó que "Life on Mars?" De David Bowie se reproducía en la radio del coche.Recientemente, la empresa SpaceX dio a conocer en su cuenta de Twitter, que desde su salida de la Tierra, el Tesla Roadster comandado por Starman ha realizado su primera aproximación a Marte, ubicándose a menos de 8 millones de kilómetros del Planeta Rojo.Según las estimaciones de la Universidad de Toronto, Starman podría aproximarse a la Tierra dentro de los próximos 100 años. No obstante, los especialistas señalan que los encuentros cercanos continuos harán imposible las predicciones precisas a largo plazo de la órbita caótica del objeto.No obstante,Además, indicaron que el vehículo tiene poca probabilidad de colisionar con los planetas terrestres, mientras que la tasa de impacto en el Sol permanece aproximadamente constante. Sin embargo, indican que esto no sucederá en los próximos años.Aunque el automóvil no presenta un riesgo para la Tierra, un estudio de la Universidad de Purdue, Indiana, indicó que el automóvil deportivo eléctrico y su conductor de maniquí de plástico pueden ser los objetos no tripulados más sucios jamás lanzados a la órbita, con una cantidad sin precedentes de bacterias que algún día podrían contaminar Marte o algún otro planeta del sistema solar.Los especialistas argumentan que el lanzamiento del Tesla Roadster fue extremadamente suciThe Planetary Society también mostró su preocupación al lanzar un objeto no estéril al espacio interplanetario, ya queA la fecha, el sitio web whereisroadster.com, encargado de monitorear el viaje del automóvil y su tripulante, indican que el Tesla Roadster se encuentra a 128,581,978 millas (206 millones 932 mil 699 kilómetros) del Sol. Además, según las estimaciones del portal, Starman ha completado alrededor de 1.7577 órbitas alrededor del Sol desde su lanzamiento y se ha reproducido “Life On Mars?” 358 mil 424 veces.