El THC de la marihuana trataría complicaciones mortales del covid-19

Estados Unidos.- Tres equipos de investigadores realizaron decenas de experimentos en ratones para comprobar si el THC podía bloquear la respuesta inmune que causa el síndrome SDRA.



Investigadores de la Universidad de Carolina del Sur (EE.UU.) han descubierto que el THC, principal componente psicoactivo de la marihuana, podría ayudar a prevenir una respuesta inmune dañina que causa el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), una de las complicaciones más comunes para los pacientes con casos graves del covid-19.



Los resultados preliminares de su estudio, publicados en la revista Frontiers in Pharmacology, muestran que el THC podría prevenir la respuesta inmune dañina que causa el SDRA y su enterotoxina SEB. Asimismo, estiman que podría causar un aumento significativo de bacterias pulmonares sanas.



Tres equipos separados de investigadores médicos, realizaron decenas de experimentos en ratones para comprobar si el THC podía bloquear la respuesta inmune que conduce al desarrollo del SDRA mediante la introducción de una toxina en los ratones que desencadena la respuesta. El 100 % de los ratones que recibieron THC después de la toxina sobrevivieron, mientras que los que no recibieron la sustancia química murieron.



Si bien esta investigación preliminar perfila al THC como un tratamiento prometedor para los casos graves de covid-19, los investigadores advirtieron que su trabajo aún está lejos de ser concluyente y enfatizaron que no están alentando a las personas a usar marihuana como tratamiento preventivo de la enfermedad.











