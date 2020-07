Escuchar Nota

Ciudad de México.- No queda duda que Naya Rivera como Santana López se posicionó como uno de los personajes más exitosos y apreciados de la famosa serie Glee, quien no sólo nos sorprendió con su gran talento artístico, sino que nos regaló algunas de las mejores canciones.



Estamos seguros que si fuiste uno de los fanáticos que no se perdían ningún capítulo de Glee, disfrutaste al máximo cada uno de los covers de Naya Rivera en esta serie, que en ocasiones nos hicieron bailar, llorar, cantar e incluso enamorarnos.







Recordemos que esta actriz no sólo alcanzó una fama internacional gracias a su personaje de Santana López, sino que fue acreedora a diferentes premios y reconocimientos de la industria musical, entre ellos dos Premios Alma y un Premio del Sindicato de actores.



El Top 10 de las mejores canciones de Naya Rivera en Glee



Recordemos que Naya Rivera compartió su talento con otros grandes artistas como Lea Michele (Rachel Berry), Dianna Agron (Quinn Fabray), Chris Colfer (Kurt Hummel), Matthew Morrison (Will Schuester), Jayma Mays ( Emma Pillsbury) y Heather Morris (Brittany Pierce), por mencionar algunos.



Y no te preocupes si no tuviste la oportunidad de escuchar todos los sencillos musicales de Naya Rivera en Glee, o si sientes que ya los olvidaste. Pues aquí te recordamos algunas de sus mejores canciones en esta popular serie.