El tratamiento del IPN que busca hacerle frente al Covid-19

Ciudad de México.- Con el objetivo de reducir las complicaciones derivadas de COVID-19, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) contempla reclutar a 500 voluntarios que presenten los síntomas de la infección y probar la efectividad de un tratamiento auxiliar.



Dicho tratamiento lleva el nombre de Factor de Transferencia, patentado como Transferón. El medicamento fue desarrollado por la Unidad de Desarrollo en Innovación Médica y Biotecnológica (UDIMEB) de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN.



Mayra Pérez Tapia, directora ejecutiva de la UDIMEB, dijo a Milenio que el tratamiento está en espera de ser aprobado por los comités de ética y en análisis ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).



“Ya la próxima semana estaríamos en posibilidades de iniciar el protocolo clínico e iniciar con el reclutamiento. El protocolo está diseñado de tal forma que podríamos hacer una evaluación al día 7 o 14 de la eficacia verdadera del producto en la sintomatología de los pacientes con enfermedad respiratoria.”



Cabe resaltar que el Transferón no es un medicamento nuevo, al contrario, “tiene mucha experiencia en el tratamiento de otras enfermedades respiratorias y otros padecimientos inmunológicos”, dijo la doctora Pérez Tapia.



De hecho, este medicamento solo puede ser adquirido bajo receta médica, y tiene un costo de 500 pesos por unidad. Cada frasco solo incluye una dosis. “Como es un inmunomodulador hay pacientes que resuelven bien con 5 unidades o pacientes que resuelven con 10, depende de la evolución y del médico tratante”.



Elaborado exclusivamente en el IPN, el Transferón es un medicamento biológico obtenido a partir de leucocitos, los glóbulos blancos del sistema inmunitario del cuerpo. Los investigadores del IPN buscan disminuir los casos graves de COVID-19 al suministrar el Transferón desde los primeros síntomas.



“Es un protocolo abierto, todos los adultos pueden entrar al protocolo, incluyendo personas de riesgo o no , lo que queremos evaluar es si disminuye el porcentaje de complicaciones de pacientes con la enfermedad.”



Indicó la doctora Pérez Tapia sobre el reclutamiento de voluntarios con Covid-19 y agregó que no será un proceso sencillo, ya que “generar un protocolo clínico es muchísimo dinero invertido, tienes que reclutar al paciente, proporcionarles el fármaco, tienes que darle seguimiento” y un largo etcétera de tiempo y vigilancia.