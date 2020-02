El Tren Maya sí va porque la gente lo quiere: AMLO tras protestas

Escuchar Nota

“El Tren Maya va, la gente lo quiere y no digo mentiras”, afirma AMLO al ser cuestionado por las protestas que se han registrado en contra de la obra.



XEU Noticias

En su conferencia de prensa matutina de hoy jueves desde Palacio Nacional, el presidente de México,dijo queDijo que es una: “No es crédito, no es deuda y no se afecta el medio ambiente, habrá reducción de emisiones de más del 50 por ciento”.Respecto a las comunidades donde pasará el Tren Maya “la gente está apoyando esta obra muy importante porque”.Aseguró que la inversión y la infraestructura traerán más empleos y desarrollo: "No es deuda...; por el contrario".AMLO afirmó que cuestionamientos al Tren Maya provienen de; que muchos de los que 'ahora le critican' incluso se hacen pasar por gente de izquierda."Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazao", señaló.Reiteró López Obrador que con el Tren Maya"Es oposición por oposición", agrega. AMLO pidió a los que lo cuestionan "que vayan primero a ver el avance de las obras”.