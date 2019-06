‘El Tri’ a imponer respeto

México quiere aplicar “justicia” en la Copa Oro y en su camino a la gloria se enfrenta a Canadá, el rival más complicado de la Fase de Grupos para el Tricolor.La Selección Mexicana tuvo un debut triunfal ante la débil Selección de Cuba a la cual terminó goleando 7-0, en un partido que sirvió de poco para los mexicanos, pues se dieron un auténtico festín en la ofensiva, incluso fallando varias oportunidades claras frente al marco de los isleños, algo que, de repetirse contra los canadienses, pudiera terminar pesando en ese partido.El “Tri” busca convertirse en el segundo equipo en la historia con 50 victorias en Copa Oro, Estados Unidos las alcanzó el 10 de julio de 2015, con el 1-0 sobre Haití en el Gillete Stadium. A cambio de sus 49 victorias, el “Tri” tiene 10 empates y 9 descalabros.Este encuentro será de mayor exigencia, lo cual más que afectarlo deberá ser benéfico, porque le permitirá corregir las fallas en su accionar y reforzar los aspectos positivos de su desempeño.Canadá por su parte, hizo un trabajo “aceptable” contra Martinica. Los de la hoja de maple no tuvieron problemas para pasar su primera aduana en esta Copa Oro, y terminaron goleando a los caribeños con un marcador de 4-0. Canadá batalló para abrir la lata en ese partido, pues fue hasta el minuto 33 cuando cayó el primer gol, y de hecho, el resto de los goles llegaron hasta el segundo tiempo, cuando Martinica ya se había desarticulado en el terreno de juego.Pese a que no recibieron gol, los de la Hoja de Maple necesitarán mostrar una mayor solidez defensiva porque tuvieron desatenciones que Martinica no fue capaz de aprovechar, de hacerlo los habría complicado mucho.Canadá, que tiene tres unidades, es consciente de que un resultado positivo significaría un gran envión anímico, además de que le permitiría aspirar al primer sitio de este grupo.Ambas selecciones llegan con una racha de 5 victorias en sus últimos 5 partidos, aunque el nivel de los rivales es contrastante, pues México ha derrotado a 4 selecciones de Conmebol y a la Selección de Cuba, mientras que los canadienses pasaron por Martinica, Guyana Francesa, St Kitts, Dominica, e Islas Vírgenes.Así que será una prueba para Martino, quien ya señaló que no hará muchos cambios para este partido.