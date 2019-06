El ‘Tri’ goleador de Martino busca la perfección

El paso perfecto de Gerardo "Tata" Martino con la Selección Mexicana que logró en esta Fase de Grupos de la Copa Oro, no se veía desde la edición de 2011.El argentino le dio de nueva cuenta la ilusión al conjunto tricolor, con las victorias que continúan en ésta su primera competencia oficial, ya que no fue así en los torneos de Concacaf desde el 2011, cuando lo dirigía José Manuel de la Torre, edición donde quedaron campeones al vencer a Estados Unidos.Ahora, el combinado nacional luce como favorito de este certamen, por sus victorias y futbol mostrado en el terreno de juego, que van de la mano de la nueva etapa que vive el "Tata" con el equipo mexicano.La historia no fue así en la última edición del 2017, cuando si bien fueron líderes de grupo, solo consiguieron siete puntos, ya que tuvieron un empate en la Fase Regular ante Jamaica, mismo rival con el que se verían las caras en las Semifinales y perdieron por la mínima, para que finalmente Estados Unidos se quedara con la corona de dicho certamen.En la Copa Oro de 2015, ya dirigidos por Miguel Herrera, México se colocó en segundo lugar con cinco puntos, por tener dos empates, contra Guatemala y Trinidad y Tobago. Clasificó como segundo y en la ronda eliminatoria fue el rival a vencer, logrando llegar hasta la Final de la edición que le ganó a Jamaica con un 3-1.Ahora Martino buscará emular lo hecho en 2011, cuando el "Tri" ganó todos sus partidos de principio a fin para alzar el título de la Concacaf.