‘El Tri’ sufre pero consigue la victoria ante los coreanos

Escuchar Nota

La selección mexicana sufrió ante Corea del Sur, pero al final ganó 3-2. El Tricolor se complicó en este partido amistoso porque no lograba concretar, pese a que dominaba el encuentro, pero en cuatro minutos en el segundo tiempo y con hombres de recambio, llegaron los goles.La primera jugada de peligro fue un centro de Jesús Manuel Corona que remató con la cabeza Raúl Jiménez, pero la pelota se fue desviada. Cinco minutos después, Luis Rodríguez envió la bola a Hirving Lozano, quien quedó de frente al marco, aunque no fue certero.El Tricolor seguía con el control del esférico. Buscaba de manera constante el empate. Hirving Lozano mandó un balón al poste, luego Raúl Jiménez iba a meter un golazo, y de nueva cuenta Chucky tuvo una opción, pero el arquero impidió el empate.El segundo tiempo no cambió respecto a lo que se vio en el primero. México se iba al frente de manera constante, y tuvo opciones, como un cabezazo de Carlos Salcedo que no prosperó.El entrenador Gerardo Martino hizo algunos movimientos, metió a Orbelín Pineda en lugar de Sebastián Córdova. Uriel Antuna entró en lugar de Jesús Manuel Corona.La respuesta la dio Jiménez con un tiro raso que se fue a un lado de la meta.Dos minutos después, Uriel Antuna metió el segundo tanto, tras un centro de Pineda.El tercero llegó de manera inmediata con un una volea de Carlos Salcedo.El duelo celebrado en Austria se lo llevó el Tricolor, aún con todas las dificultades que enfrentaron en el terreno de juego