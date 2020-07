‘El último vuelo’: Iker Casillas se despide del Porto

Escuchar Nota

El último vuelo pic.twitter.com/klacylRDy6 — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 1, 2020

A finales de junio de 2015, Iker Casillas anunciaba que dejaba el Real Madrid.



El día 11 de ese mismo mes firmó con el Oporto donde ha jugado 156 partidos, ha sido capitán y ha ganado una liga.



Hoy pone fin a su periplo en tierras portuguesas.



pic.twitter.com/NqnoYD0Pak — bet365_es (@bet365_es) July 2, 2020

“Iker Casillas, siempre uno de nosotros”, mencionaron en redes sociales para acompañar la pieza.

