El valor nunca toma vacaciones. La lealtad no descansa: Sedena

Ciudad de México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lanzó por medios electrónicos y redes sociales la campaña “Tu respeto es nuestra fuerza”, para llamar la atención de la población a un buen trato al personal militar, ante el desempeño de sus funciones.



El mensaje para televisión y redes sociales es spot de 30 segundos de duración el que una formación de elementos del Ejército Mexicano va caminando por diferentes tipos de terrenos, vistiendo uniformes de campaña según el lugar.



La tropa va caminando por valles, montaña, pastizales, desierto, selva y playa, mientras una voz off explica los compromisos que el personal militar desempeña en sus funciones.



“El compromiso no duerme. El valor nunca toma vacaciones. La lealtad no descansa. La disciplina jamás parpadea. Tu respeto es nuestra fuerza. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México”, narra la voz, durante la caminara de los militares.



Al final del video, el personal de tropa llega a una comunidad en donde es recibido por menores de edad y un hombre de la tercera edad, quien los saluda militarmente y un soldado le responde.







La imagen se remata con el fondo rojo ocre, oficial de la presente administración, que ondea y los logotipos del Gobierno de México y de la Sedena.



Para radio, la narración son los mismos textos que se escuchan en el mensaje de video, y lleva dos semanas transmitiéndose por diferentes estaciones.



De acuerdo con un informe de la Sedena, entre el 1 de enero y hasta el pasado 14 de octubre del presente año, en el país se habían cometido 211 ataques a personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.



A consecuencia de estos ataques, estaba registrada la muerte de cinco militares, mientras que 44 más resultaron con algún grado de lesión.



En estos ataques, las autoridades militares reportaron que 191 presuntos agresores murieron, 35 más resultaron heridos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público un total de 142 sospechosos.



El ataque más reciente a personal del Ejército ocurrió el pasado 29 de noviembre, en el municipio de Múgica, en Michoacán, en donde pobladores atacaron a los militares y, con palos y otras armas contundentes, golpearon los vehículos castrenses.



Las imágenes circularon por redes sociales, en medio de críticas de los usuarios, que descalificaron el hecho y apoyaron al personal de la Sedena.