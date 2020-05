El verdadero amor se encuentra entre los 27 y 35 años, dicen las matemáticas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- De acuerdo a un estudio realizado por la reconocida matemática Hannah Fry, no encontrarás el amor verdadero antes de los 27 años.



Hannah Fry, matemática de la Universidad de Londres, y autora del libro Las matemáticas del amor, realizó un estudio donde encontró que las personas tienen más posibilidades de encontrar a una mejor pareja después de los 27 años.



En otras palabras, todo aquel con el que salgas antes de esa edad (que es aproximadamente el 37% de tu vida amorosa), en realidad forma parte del proceso que te llevará a encontrar a tu amor verdadero.



Eso significa que si quieres casarte antes de los 40 años, no encontrarás tu final feliz con las personas con quien sales desde los 15 a los 27 años. Los humanos seguimos esta estrategia de rechazar a nuestros primeros amantes sin saber qué es lo mejor que podemos hacer para nuestra vida amorosa”



… afirma Hannah Fry.



Estas primeras experiencias amorosas mejoran tu capacidad de observación, y te permiten distinguir a la persona que encaja de forma casi perfecta en tu vida.



Antes de los 27 años -dicen las matemáticas-, es difícil saber qué es lo que realmente buscamos en una relación, así como las características que podemos sobrellevar y las que no podemos tolerar en el otro.



De acuerdo a la teoría matemática de Hannah, durante el primer 37% de tu vida amorosa lo aconsejable es rechazar a los prospectos que tengas y optar por la que llegue después de los 27 años, que en teoría, será una mejor opción que las pasadas.



Con información de Noticieros Televisa.