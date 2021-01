El viacrucis de hallar funeraria en Tijuana; cremaciones de hasta $21 mil

Escuchar Nota

Baja California.- Una pequeña fila de personas espera afuera del negocio sobre el bulevar. Unos se desbordan en lágrimas, a otros se les apaga la mirada y clavan sus ojos al piso. A algunos, en medio de un silencio sepulcral, la fuerza sólo les da para abrazarse y sí, hay también quienes se rompen ahí mismo. La respuesta del empleado de la funeraria es la misma para todos: “No hay servicio de cremación, estamos saturados”.



La única opción para quienes perdieron a un familiar por Covid-19 en Tijuana es esperar, en algunos casos, una semana y hasta 15 días. Otros prefieren viajar a otros municipios en los que las empresas aún tienen espacios.



“Lo lamento mucho, de verdad, pero ya tenemos una semana sin espacio”, responde un empleado de la funeraria San Gabriel, un hombre de unos 40 años, de bigote negro y pequeño, con su ropa oscura y el rostro descompuesto. “No hay espacios… de verdad… tal vez en unas dos semanas o ya que baje… estamos a full”, repite.



Frente a él, una pareja le insiste en que, por favor, les dé solución. El padre del joven murió hace más de cuatro días y aún no hallan quién pueda recoger el cuerpo. En cada visita a una funeraria o crematorio, hasta ese momento, hallan la misma respuesta: “No se puede, no hay lugar”.



Además, los precios son otro factor que complica el problema, de por sí ya grande.



Un servicio que antes costaba menos de 10 mil pesos hoy cuesta entre 17 mil y hasta por encima de los 21 mil pesos.



“Ni siquiera podemos despedirlos como se debe. En el hospital no hubo manera de verlos y ahora, ya muerto, ni así termina todo esto”, explica el joven antes de retirarse con su pareja para seguir con su peregrinar. Antes lanza un: “Ojalá y tengan más suerte” a las personas que aún permanecen en la fila.