El video Hawái de Maluma, ¿una indirecta para su exnovia y Neymar?

"Muy lindo en instagram lo que posteas pa’ que Maluma vea", "Maluma te dedicó una canción. Siéntete orgullosa", "La nueva canción de él es como respondiéndole a las declaraciones", "Sabe que Hawái es para ella y por eso pone la foto" o "Mal día para publicar esta portada, ¿no te parece?", son solo algunos de los miles de comentarios que se leen sobre su historia con el colombiano junto a la portada con Neymar.

Nadie olvida las últimas palabras públicas desobre su relación con su exnovio, a la que definió como 'tóxica'.Y aunque en su momento el cantante colombiano no dio ninguna declaración sobre esas palabras que exponían su relación con la modelo cubana-croata, parece que las tiene muy presentes hasta hoy.Este miércoles 29 de julio,Y es imposible que los usuarios no se hayan percatado deDe hecho, al comienzo del clip musical, su protagonistale dice a Maluma la siguiente frase antes de romper:El videoclip y su letra estaría lleno de un sinfín de referencias que no han pasado desapercibidos por los fans de Maluma, que señalan queOtra de las escenas del material audiovisual que han destacado en diferentes portales es en la que aparecenDesde que Maluma y Natalia rompieron su noviazgo de dos años el pasado octubre, la bailarina ha sido relacionada con el delantero del PSG.De hecho, después del estreno del videoclip de Hawái se hizo pública una nueva portada protagonizada por ellos para la revistaUna imagen que compartió la modelo en su perfil de Instagram desatando una avalancha de comentarios que hacen referencia a la canción de Maluma y que muchos han interpretado como una respuesta de Natalia a la indirecta del cantante.