El viernes anuncian novedades de programa Hoy No Circula

Ciudad de México.- El próximo viernes el gobierno federal, de la Ciudad de México, del Estado de México y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunciarán el acuerdo que llegaron con relación al tema del programa Hoy No Circula, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.



En conferencia de prensa, explicó que estas acciones serán a partir de 2020 y refirió que el acuerdo establece los 14 puntos que ya se presentaron después de la más reciente contingencia, y cabe recordar que en mayo pasado se anunciaron medidas de un nuevo plan para prevenir la contaminación ambiental.



Se dijo que se contemplan las partículas PM2.5, que son consideradas las más peligrosas para la salud, pues llegan directamente a los pulmones, así como una fase preventiva, cuando haya 70 por ciento de probabilidades de que la concentración de ozono para el día siguiente sea mayor a 140 puntos o de más de 135, deja de circular la mitad de los vehículos oficiales de los tres órdenes de gobierno.



Se establecieron tres fases más, la uno, cuando las concentraciones de ozono o partículas suspendidas sea superior a 150 puntos Imeca; la Fase 2, cuando las concentraciones de ozono o partículas sea de más de 200, y la Fase 2 Combinada, cuando el registro de ozono sea mayor a 150 unidades, y las partículas PM2.5 superen los 140 puntos.



En la Fase 1 dejan de circular todos los vehículos oficiales, así como 20 por ciento de los autos con holograma cero y doble cero, de acuerdo con la terminación de su placa, además de que no circula ningún automóvil con hologramas 1 y 2



En otro tema, la jefa de gobierno informó en 2020 se pondrá en operación el proyecto para la modernización de trenes para la Línea 3 del Metro, pero con recursos propios de esa institución.



"Se dividió el proceso, una parte es la compra de trenes, toda la modernización de la Línea 1, y por otro lado está la repotenciación de trenes de la Línea 3 y eso se va a hacer con recursos propios del Metro", detalló.



Sobre los acuerdos con plataformas de transporte público mediante aplicación, informó que este martes se reunieron en la Secretaria de Movilidad para presentar la información que se había acordado por los taxis por aplicación telefónica.



"Por ahí creo que Uber presentó un amparo cuando se habían reunido conmigo y habían dicho que sí lo iban a presentar. Entonces, antes de entrar en un conflicto jurídico lo que queremos es seguir con varias reuniones, porque conmigo acordaron todo”, abundó



Sheinbaum Pardo confió en se resolverá este tema, y recordó que ella se reunió con todas las directivas de las aplicaciones telefónicas y todos estuvieron de acuerdo en presentar la información.



Con información de Excélsior