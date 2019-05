El viernes se llevará a cabo juicio de padre Meño

El día de hoy se reanuda el juicio en contra de Juan Manuel Riojas Martínez donde los jueces tendrán que emitir una resolución final en el caso del ex rector del seminario sentenciado a 16 años de prisión por violación.Riojas Martínez acusado de violación en agravio del ex seminarista Javier “N”, por lo que la abogada defensora Vanesa Ramírez confió en que se dé un fallo favorable por parte de los jueces penales que en su momento dictaron una sentencia condenatoria.Carlos Flores, abogado del sacerdote indicó que esperan se valoren las pruebas psicológicas que realizaron al sacerdote y las del jovencito que no fueron valoradas en su momento.Los jueces habrán de decidir la situación del sacerdote ya sea aumentando la pena, disminuyendo o bien modificando la misma.Esta audiencia será pública de acuerdo al abogado defensor de Riojas Martínez.Entre tanto Hugo Flores abogado defensor de Javier Calzada también está seguro de que el fallo será favorable para ellos cuando se dicte por parte de los jueces penales.