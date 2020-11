El voto latino debuta como la mayor minoría en EU con un papel crucial

Escuchar Nota

"Esta elección la decidirá el voto latino", afirmó en una teleconferencia María Teresa Kumar, presidenta de Voto Latino, organización sin ánimo de lucro incentiva la participación electoral entre la comunidad hispana. "En Pensilvania, en Wisconsin, los márgenes de victoria para Biden son los del voto latino, y la senda a la Casa Blanca es a través del voto latino".

"Los latinos forman uno de los grupos electorales con mayor participación", agregó. "El voto de los latinos con edades entre 18 y 31 años de edad se incrementó un 300 % desde 2016".

"La histórica participación de los latinos jóvenes señala que la próxima generación de la segunda minoría más numerosa del país y del electorado está comprometida e involucrada, y ansiosa por hacerse escuchar", agregó.

, que debutó este año como la mayor minoría en el electorado de Estados Unidos,y, con ellos, la Casa Blanca, según expertos hispanos.No en vano,, respectivamente., sino también en número de votos, pues en los últimos años el electorado hispano creció notablemente, con un joven latino cumpliendo los 18 años aproximadamente cada 30 segundos.Juliana Cabrales, de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO), estimó que el número de latinos en esta elección podría superar los 15 millones, por encima de los cálculos iniciales de esa organización, aunque lejos de los 32 millones que el Centro Pew estimaba que tenían la opción de votar y que los convertía en el segundo mayor grupo en el electorado, tras los blancos.Si se confirma el porcentaje de voto latino para Biden, este 70 % sería superior al 67 % que cosechó hace cuatro años la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, el expresidente Barack Obama en 2008 (68 %) y solo un punto por debajo del 71 % que obtuvo en su reelección el primer presidente afroamericano de EE.UU. en 2012, según datos del Centro Pew.Por contra,, un punto menos que lo embolsado por él mismo hace cuatro años y el mismo porcentaje que en 2012 logró el entonces candidato presidencial republicano, Mitt Romney.El presidente de NALEO, Arturo Vargas, afirmó en una declaración que "si bien hay muchos votos por contar en la elección presidencial y campañas en todo el país, cualquiera sean los resultados sabemos que los latinos salieron a votar en número récord".El Partido Demócrata mucho se ha confiado en que esta movilización del voto latino le ayudaría en la coalición con los votantes afroamericanos, los sindicatos, las organizaciones de mujeres, los defensores del medioambiente y la población con educación superior para vencer al trumpismo, que es mayormente blanco, masculino y de clase trabajadora.Pero se topó con que, según las primeras encuestas tras la votación, Trump obtuvo este año una proporción mayor del voto latino en el condado de Miami-Dade, donde reinan los votantes cubanoestadounidenses, que cuando en 2016 compitió por este segmento del electorado con la demócrata Hillary Clinton.Un sondeo de opinión divulgado por la cadena CNN de televisión el martes de noche señala que en Florida Trump recibió casi el 50 % del voto latino, comparado con el 35 % que conquistó en 2016.En ese estado del sur, los cubanos, venezolanos y nicaragüenses son muy numerosos en la población hispana y susceptibles a la propaganda "anticomunista" que desplegó la campaña de Trump.También según CNN,en el siempre decisivo estado de Florida.En cambio en Arizona, donde la mayoría de los latinos tiene ancestros mexicanos o centroamericanos, Latino Decisions calculó que el 71 % de estos votantes se inclinó por Biden y el 26 % por Trump, dando al candidato demócrata un empujón hacia la victoria en el Colegio Electoral.En Arizona todavía continúa el recuento, y con el 86 % del voto escrutado Biden tiene una ventaja de 3,4 puntos y está en camino de convertirse en el segundo demócrata que gana en el estado desde 1948, después de que Bill Clinton hiciera lo propio en 1996.y no se descarta que pudiera hacerse con 20 votos electorales que casi le darían el triunfo final.Para intentar dar la vuelta al resultado, le puede resultar clave el masivo apoyo que, según Latino Decisions, obtuvo entre los latinos, de los cuales el 69 % le dieron su apoyo, por el 26 % a Trump.En caso de que no fuera así, todavía le quedan Michigan y Wisconsin, donde ya encabeza el recuento de votos por un escaso margen de votos que es menor al de un creciente electorado latino, que también apostó por el demócrata por una diferencia que superó los 50 puntos porcentuales en ambos casos.