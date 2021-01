El West Ham incluye a la exactriz para adultos Eve Vorley en su directiva

Escuchar Nota

"Tenía una habilidad increíble para encender y apagar su personaje. Frente a una cámara, Emma se iba y aparecía Eve Vorley, una colegiala traviesa o una secretaria sexy. Nunca supe cuánto le pagaron. Basta decir que se mudó de su piso en Gravesend con bastante rapidez", reveló Johny.

Con el paso del tiempo es fácil cómo los famosos y celebridades de cualquier ámbito están entrando en el mundo del fútbol, convirtiéndose en los dueños, como ocurrió recientemente con Ryan Reynolds, o en algún puesto en la directiva.El último caso es el del, que ha incluido a la exactriz y directora de películas pornográficas,-conocida en la industria como Eve Vorley-, en un alto puesto en la directiva del club.Emma es la mujer del copresidente del club inglés, David Sullivan, con quien ha sido vista y fotografiada en repetidas ocasiones en el Estadio Olímpico de Londres para ver un partido de los 'hammers'.El West Ham, que actualmente se encuentra en la décima posición de la Premier League,, siendo vital en las decisiones que se tomen en el club londinense., la nacida en Londres se ha hecho un hueco en el mundo del fútbol después de ser bastante conocida dirigiendo y protagonizando durante finales de los 90 y los 2000 una serie de películas de cine para adultos.Pero, pues su hijo, Dave Sullivan Jr. también ha sido nombrado como parte de la directiva. Su otro hijo, Jack Sullivan, se encarga de la dirección del equipo femenino.David Sullivan y Emma Benton-Hugues se conocieron cuando éste empezó a invertir en empresas dedicadas a la pornografía, entrando de lleno en el mundillo, y conociendo a su actual esposa.En el Daily Mail figuran unas declaraciones de cómo Eve Vorley decidió meterse en esta industria: "Cuando mi exmarido me dejó, la casa estaba embargada y me quedé con una caja llena de ropa y una cama. Juré que nunca más iba a confiar en un hombre, y me apegué a eso. Disfruté de poder ayudar a mi familia, y fui muy profesional", confesó.Su hermano,, que en su momento de mayor auge alcanzó los 19.000 seguidores. En un artículo de The Times, explicó que su hermana "anhelaba ser modelo en secreto".