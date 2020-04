El Wolverhampton de Raúl Jiménez es campeón de la ePremier League

Escuchar Nota

GET IN, @trentaa98!!



The comeback is complete, as Trent beats Raheem Sterling with a golden goal, after being 2-0 down in normal time️



TAA will play in the #ePremierLeague Invitational final later todaypic.twitter.com/d55E00BnIV — Liverpool FC (at) (@LFC) April 25, 2020

HE HAS BROUGHT IT HOME@DiogoJota18 has done it! After an exciting tournament and a nerve-wracking final he’s managed to beat @LFC @trentaa98 by winning the #ePremierLeague Invitational with a Golden Goal #wolvesesports pic.twitter.com/YXTOha5nsm — Wolves eSports (@WolvesEsports) April 25, 2020

Este sábado se finiquitó el campeonato virtual del fútbol inglés: la, que coronó como, compañero del mexicano, quien le dio el gol del triunfo en la final., luego de derrotar en los octavos de final ay en los cuartos de final a, por marcadores de 8-2 y 5-2, respectivamente., a quien también goleó, pero esta vez sólo por; de esta manera se ganó el derecho de enfrentar al finalista de la otra llave:con un 3-2 en la pizarra final.Ya en la final, como era de esperarse, Jota tuvo el partido más complicado de todo el campeonato, Trent Alexander-Arnold también resultó ser un gran videojugador y ambos brindaron unEn la recta final del primer tiempo, ya en tiempo de compensación, cuando todos pensamos que nos iríamos al medio tiempo con el 0-0, con una videojugada magistral Trent hizo aparecer a Georginio Wijnaldum para abrir el marcador y poner el camino cuesta arriba para los Wolves, que en el segundo tiempo se fueron con todo al ataque y su esfuerzo se vio recompensado al minuto 74, con otra gran videojugada de Jota que provocó que Adama Traoré pusiera el empate definitivo en tiempo regular.Ya en ely con la regla del gol de oro, los contendientes iniciaron una nueva partida para simular el alargue, pero el duelo terminó 0-0, por lo que tuvieron que reiniciar una segunda, en la cual alEn ese momento se acabó el partido y el torneo, con