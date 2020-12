El youtuber más rico del año 2020: un niño de 9 años que factura más de 24 mde

Escuchar Nota

Un negocio que viola los derecho de los menores

Ryan Kaji lo ha vuelto a hacer. Un año más, según "", repite como el "" mejor pagado del año 2020 gracias a un canal de Youtube ("Ryan's World", es decir, "") que enloquece a sus seguidores con un contenido más que simple: el menor se dedica solo y exclusivamente a desempaquetar y probar juguetes. Nada más.Pero el negocio de este pequeño -o más bien, de sus padres- no se sustenta sólo de. Kaji, que reside en Texas, además de haber ganado este año 29,5 millones de dólares en la popular plataforma de vídeos de Google (24 millones de euros), cuenta con otros notables ingresos: se calcula que este año, además, ha ganado la fortuna de otros 200 millones de dólares (160 millones de euros) gracias a su marca de juguetes y su propia línea de ropa Ryan's World. A ello hay que sumarle, según "", un acuerdo secreto pero multimillonario para su propia serie de televisión en el canal infantilSin embargo, no todo es "oro lo que reluce". El canal "Ryan's World" se creó en 2015 por los padres del menor, cuando solo tenía 3 años. Pero previamente se llamó "". El cambio de nombre vino porque incluía tantos vídeos del niño abriendo paquetes de regalos y divirtiéndose con sus nuevos juguetes que la FTC (la Agencia Federal de Regulación Comercial de Estados Unidos), salió en defensa de los consumidores porque el pequeño no informaba nunca de que, en realidad, su contenido era publicidad encubierta: las marcas le pagaban por abrir los juguetes y jugar con ellos.Ahora, la FTC de nuevo, está investigando al menor por lo mismo: la difusión de vídeos patrocinados (es decir, pagados por las marcas) de manera inadecuada, es decir, sin advertir que es publicidad encubierta. "Casi el 9% de los vídeos de '' han incluido al menos una recomendación de producto pagado dirigida a niños en edad preescolar, un grupo demasiado joven para distinguir entre un comercial y una reseña", alerta el regulador del consumidor, Truth In Advertising. "Estos anuncios a menudo muestran alimentos poco saludables". De hecho, un nuevo estudio publicado recientemente en la revista "Pediatrics", alerta de que los niños "youtubers" hacen que los niños quieran comida rápida, refrescos y demás productos insanos. En dicha investigación, aparece implicado el canal de Ryan.Detrás de estos negocios redondos protagonizados por menores "", y algo que los seguidores, menores de edad también, desconocen es que tras esos vídeos en Youtube están los progenitores (no hay que olvidar que se necesita tener al menos 13 años para tener cuenta propia en la popular plataforma).Y el debate está en hasta qué punto se expone al menor, violando incluso los derechos más básicos. De hecho, ya hay expertos que consideran que la utilización de estos menores en internet choca con la Convención de las Naciones Unidas sobre losabogado de Derechos Humanos y del, organización brasileña que vela por la infancia, en un mundo hiperconectado, en el que "los niños están masivamente en internet", es una prioridad "encontrar formas de garantizar la protección de sus derechos también en el entorno digital". Por ello, la entidad aboga por regular este nuevo panorama.