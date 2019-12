El youtuber PewDiePie anuncia que se tomará un descanso

"Estoy cansado. Me siento muy cansado. No sé si se puede decir así. Solo para que lo sepan, a principios del próximo año estaré fuera por un tiempo. Lo explicaré más tarde, pero quería dar un aviso", expresó.

"No uso Twitter, esta cuenta es solo para prevenir las cuentas falsas", reza ahora la descripción en su perfil en dicha plataforma, donde de momento cuenta con más de 16.000 seguidores. Además de haber eliminado todos los tuits, el bloguero sueco ya no sigue a nadie.

El famoso youtuber sueco Felix Kjellberg, más conocido como PewDiePie, anunció en un video publicado el 14 de diciembre que se tomará una pausa temporal de la plataforma a principios del año próximo porque está cansado.En agosto Kjellberg. "Creo que sería bueno tomarme un descanso en algún momento. Sería bueno no tener a YouTube en mi cerebro por primera vez en 10 años", sostuvo PewDiePie. Sin embargo, por entonces añadió que no tenía planes de dejar la plataforma.PewDiePie(102 millones en el momento de la publicación de este artículo), yKjellbergen su canal desde 2010.A inicios de abril,, una plataforma de transmisión en vivo que utiliza la tecnología 'blockchain' para recompensar tanto a creadores como a espectadores.Al parecer, con este cambio,, donde la empresa toma el 45 % de los ingresos generados, a diferencia de DLive, que solo abarca un 9,9 % y lo demás va directamente para el creador de los contenidos, según Newsweek.Días después del anuncio,PewDiePie afirmó en un video, que publicó este 16 de diciembre en su canal de YouTube, que "odia Twitter" y piensa "todo el tiempo" en eliminar su cuenta en esa plataforma. "Lo que no me gusta es el postureo que ocurre allí. La gente simplemente no parece [poder] evitar señalar que es bueno y que es malo y lo malos que son otros y lo bueno que eres", declaró.Con información de RT