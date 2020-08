El zoo de Tiger King cerrará por perdida de licencia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Otro nuevo giro de guion sacude la trama real de Tiger King, el documental de Netflix que cautivó a gran parte de sus suscriptores durante el confinamiento por el coronavirus. Tras conocer que Carlole Baskin tomaría el control del zoo de Joe Exotic, salta la noticia de que este cerrará sus puertas de manera permanente tras perder la licencia de operaciones emitida por las autoridades estadounidenses.



En un comunicado, el actual propietario del centro, Jeff Lowe, asegura que el fenómeno despertado por la producción de Netflix ha traído más atención que la que ningún humano merece, buena y mala. También acusa a organizaciones protectoras de los derechos de los animales y el medioambiente, como PETA, de presionar al Departamento de Agricultura de EE.UU. para cerrar las instalaciones. Sin embargo, la versión de las autoridades difiere, ya que en su último informe de inspección cita varias infracciones, como que la comida de los felinos no estaba correctamente refrigerada o que los dueños trataron de engañar con facturas de reparaciones falsas.



Estas acusaciones no sorprenden a nadie que se haya asomado al documental, que muestra el día a día de G. W. Exotic Animal Park, ubicado en el estado de Oklahoma. De hecho, el propio Exotic, anterior dueño del zoo y protagonista de la serie documental, se encuentra en la cárcel por contratar a un asesino a sueldo y cometer varios delitos contra la flora y la vida de los animales. El cierre del parque es inmediato y sus nuevos dueños trasladarán el equipo y los animales a un nuevo lugar, donde grabarán contenido para televisión por cable y servicios de streaming.







Un fenómeno mundial



Aunque la idea inicial de los directores Eric Goode y Rebecca Chaiklin era retratar el mundo de los zoos privados de grandes felinos en EE.UU., Tiger King acabó enganchando al público no tanto por sus tigres o leones sino por los excéntricos y polémicos personajes humanos que aparecían en esta sórdida producción.



La atención despertada por el programa es tal que Nicolas Cage se estrenará en la pequeña pantalla dando vida a Joe Exotic en una nueva serie de ocho episodios que producirán CBS Television Studios e Imagine Television. No es el único proyecto televisivo en marcha inspirado en Tiger King. La cómica Kate McKinnon, reconocida por sus apariciones en «Saturday Night Live», interpretará en otra serie a Carole Baskin, enemiga de Exotic.



No es la primera vez que una serie pone sobre aviso a las autoridades. "The Jinx (El gafe)" (HBO) fue más allá, ayudando a resolver una investigación de asesinato que había mantenido en vilo a la Policía durante tres décadas. En el último episodio, un micrófono abierto grabó a Robert Durst, acusado de triple asesinato, hablando consigo mismo: "Ya está. Te han pillado. ¿Qué hiciste? Pues matarlos a todos".