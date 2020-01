Elabora roscas de Reyes con un sabor sin igual

Ramos Arizpe, Coah.- La Rosca de Reyes, un pan diferente que solo es elaborado para degustarlo en familia como marca la tradición, un alimento con un significado religioso; que para José Inés, es todo un ritual generacional que heredó hace poco más de 30 años.



“Mi abuelo empezó en la panadería en Saltillo, el vendía pan en la parte baja del Mercado Juárez, allá por los años 50 y de ahí siguió mi tío con la tradición, él trabajo en muchas panaderías de Saltillo, ahorita ya hay muchas, son muy pocos los que nos recuerdan, actualmente él tiene su panadería en Saltillo y nosotros aquí en Ramos, toda una tradición familiar”, comentó José Inés Camacho.



El entrevistado en la panadería El Sarape, ubicada en la colonia Analco I, recuerda que desde los 8 años se fue involucrando en pequeñas tareas en el negocio de la familia, aprendiendo toda clase de pan.



Sin embargo hay uno que no es nada fácil de elaborar y tiene un sabor especial: la Rosca de Reyes.



“Nosotros la hacemos de manera totalmente artesanal, no metemos máquina, todo lo hacemos a mano”, señala con orgullo mientras explica paso a paso los ingredientes que involucra en el proceso.



Harina, azúcar, mantequilla, manteca, esencia, ralladura de naranja, levadura, colorante, sal, son algunos de los ingredientes que utiliza en la masa, una receta que no teme compartir pues reconoce que la preparación y el horno, son los ingredientes clave que hacen que las personas prefieran ir a su negocio.



En la elaboración de la Rosca de Reyes dedica 6 horas, trabajo que realiza en conjunto con Elías Romero, y de esta forma realizan cerca de 10 kilos de masa, para producir 18 roscas, un proceso delicado y laborioso, el producto final vale la pena.



“Les gusta el sabor, sobre todo porque es artesanal, las cocemos en horno de adobe, creo que es de los pocos que quedan en la región”, aseguró.