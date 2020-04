Elaboran cubrebocas con bordados yucatecos

Escuchar Nota

Yucatán.- Laura Huchim, se dedica a realizar ropa típica, pero ante la falta de trabajo, comenzó a diseñar cubrebocas con bordados yucatecos, utiliza variedad de colores y modelos.



Es de la comunidad de Ticul, Yucatán, con ello busca pasar la contingencia. Explica que desde que tenía 15 años elabora blusas, vestidos y demás prendas.



“Mi familia y yo nos dedicamos a bordar desde que tenía 15 años, mi mamá desde que tenía los 11 y conforme el paso del tiempo a mí me fue gustando el trabajo que hacia mi mamá”, explicó Laura.



Ticul es un municipio zapatero, de ropa típica y alfarería, queda a hora y media de Mérida.



Laura al ver que no llegaban turistas ni tampoco podía abrir su pequeño puesto en el mercado empezó a realizar los cubrebocas.



“Por la contingencia se acabó todo y la gente ya no compra ropa, ya no compra zapatos y todo eso, entonces decidí empezar a hacer los cubrebocas porque todo estaba elevado de precio”



Su idea sorprendió en las redes sociales debido a los bordados y al estilo yucateco; por lo que decidió mejorar los cubrebocas colocándole un filtro de tela pellón para que sean aún más seguros.



“De tratar de mejorar mi trabajo y de tratar de mejorar la calidad, es cierto que para este tiempo es indispensable un cubrebocas quirúrgico entonces yo traté de usar otro material, ponerle pellón, no me doy abasto porque la verdad aquí no hay los insumos; yo les recomiendo que si ustedes me compran y quieren lo mejor para su familia pues pónganse un cubrebocas quirúrgico, uno recomendado por el sector salud y encima este bordado”.



Laura ofrece varios diseños de cubrebocas y en la medida en la que pueda conseguir material debido a la escasez y al cierre de varios negocios, seguirá elaborándolos para sacar adelante a su familia en esta contingencia.



Ella los vende desde los 25 pesos y la pueden encontrar en el Facebook como Laura Yurai.