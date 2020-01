Elba Esther Gordillo debe cuotas sindicales: SNTE

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La maestra Elba Esther Gordillo no tiene derechos dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tras haber dejado de pagar sus aportaciones por lo que no puede participar en los procesos internos para la renovación de dirigencias seccionales.



"Nuestro estatuto establece que es miembro activo de la organización sindical quien aporta el 1 por ciento de su salario para el sostenimiento del sindicato. Si desde hace años y, particularmente, desde hace 10 meses no se ha entregado esta cotización, pues obviamente no se tienen condiciones para poder participar en este momento", explicó el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas.



A pregunta expresa, el secretario general de la SNTE, que a parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que tiene al 8 por ciento no hay expresiones significativas, en referencia al movimiento Maestros por México que encabeza Elba Esther Gordillo.



Puntualizó que en este año -aproximadamente- se renovarán 30 secciones sindicales, el resto en 2021, y en 2024 se cambiarán en función del fin de su periodo estatutario.



Con información de Excélsior