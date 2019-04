Elba Esther Gordillo no tiene impedimento para volver al SNTE

Marco del Toro, abogado de Elba Esther Gordillo, aseguró que no hay impedimento jurídico para que la maestra pueda volver a ser líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues, dijo, demostró su inocencia.“No me ha comentado (nada al respecto), pero jurídicamente no habría obstáculo (para volver a liderar el SNTE)”, dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.El abogado añadió que la devolución de bienes a Gordillo se debió porque al ser declarada inocente, el aseguramiento de sus pertenencias fue levantado y no se debe a un acuerdo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.​“No tuvo nada que ver el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en tanto que fueron mandamientos judiciales derivados de la resolución de inocencia que en ese, y en cualquier caso, sería absurdo pensar que subsista el aseguramiento de bienes”, explicó.El abogado acusó que la maestra fue víctima de persecución política por parte del gobierno federal, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, por lo que informó que se presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.