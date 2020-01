Elba Esther reaparece en redes para desear un feliz regreso a clases

¡Hola! Estoy muy contenta de incursionar en las redes sociales y así poderles saludar con el afecto de siempre.

No tengan duda mi lugar es y será siempre a lado de las maestras y los maestros de México.



Que pasen felices fiestas y un muy exitoso año nuevo.

¡Nos vemos muy pronto! pic.twitter.com/hxbyf0wzqK — Elba Esther Gordillo (@ElbaEsther_G) December 18, 2019

El Heraldo de México

La ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),reapareció en redes sociales tras publicar en su cuenta de Twitter y desear unLa ex líder sindical publicó una imagen acompañada de un hashtag, en la que se muestran una manzana sobre varios libros y de fondo una escuela.En el post, Gordillo etiquetó a laEsta es la segunda interacción que realiza la antigua dirigente desde la cuenta, la cual inició en noviembre del año pasado, pero no estrenó sino hasta el, fecha en la que felicitó a los profesores de México a través de un video.La exlideresa permaneció; sin embargo, fue liberada en agosto del año pasado y declarada inocente de los cargos.