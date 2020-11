Eleazar Gómez y otros famosos que han sido acusados de violentos por sus parejas

Escuchar Nota

“Recuerdo que durante las noches de mi luna de miel, esperaba a que se durmiera mi esposo para salir a llorar. Su manera de controlarme era haciéndome sentir menos”, reveló.

Tatiana reveló que su matrimonio de 10 años con Andrés Puentes, fue “un secuestro” porque desde su punto de vista, la alejó de familia y amigos. “Me escapé a los siete días de nacido mi hijo, el día anterior me habían quitado los puntos de la cesárea. Me brinqué la barda de mi propia casa y tuve que abrir mi propia caja fuerte y sentirme como ladrona para sacar dinero para los boletos de avión”, comentó.

Fue el pasado 4 de noviembre cuando los vecinos de Eleazar Gómez llamaron a la policía porque supuestamente el actor golpeó e intentó estrangular a su pareja, Tefi (Stephanie) Valenzuela. La modelo ya hizo su respectiva denuncia ante las autoridades correspondientes y el también presentador podría incluso ir a prisión si se le declara culpable de ese delito.Esta no es la primera vez que se da a conocer un caso así, en el medio de espectáculos, pues han sido varios famosos acusados por sus novias o esposas por vivir distintos grados de violencia. A continuación un recuento de algunos de esos casos, según El Heraldo de México.a tuvieron un matrimonio que solamente duró un año, porque la actriz aseguró en varias ocasiones que el ex futbolista la agredía emocionalmente e incluso la intentó estrangular cuando estaban casados.El cantante fue acusado por sus ex parejasde ser un hombre agresivo y controlador y ese fue el motivo de la disolución de su matrimonio. En su proceso de divorcio, Liberman declaró ante un juez de Miami que Cristian la pateó mientras ella estaba tirada en el suelo. Recientemente el cantante confirmó que han existido situaciones violentas dentro de su familia, pero las califica como “normales”.En su bioserie “Silvia Pinal Frente a ti”, Silvia Pinal recordó que cuando estaba casada con. “Después de los golpes siempre sigue el arrepentimiento. Ahora me doy cuenta que no debí perdonarlo. Ese primer perdón es abrirle la puerta a la violencia, al maltrato, pero yo todavía no lo sabía”, explicó la estrella en el capítulo “Mátame de una vez”.Fuequien acusó en varias ocasiones a José Manuel Figueroa de maltrato físico, psicológico e infidelidades. La pareja duró poco más de tres años en los que la actriz se vio afectada en su autoestima. La cantante reveló en una entrevista con Andrea Legarreta que fue su mamá quien “le abrió los ojos” para salir de esa relación que estaba siendo tan dañina para ella.Con información de La Opinión