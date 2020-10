Elección del 2021 en Sonora no está pactada: Gobernadora

Escuchar Nota

Sonora.- “La elección del 2021 no está entregada, ni pactada, ni negociada”, aseguró la Gobernadora del Estado Claudia Pavlovich, pues el partido viene más fuerte para dar la batalla.



En la sesión del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) donde se designaron los 72 consejos políticos municipales y los 72 comités municipales, también se tuvo la presencia de los dirigentes estatal y nacional del partido.



En la ceremonia solemne la gobernadora resaltó que la elección del 2021 no está entregada, pues agregó “eso quisieran los enemigos de Sonora, eso quisieron los enemigos del progreso de la gente”.



“Se lo digo fuerte y claro Sonora se compite no se negocia, Sonora se gana, no se regala, Sonora se convence no se concede. El o la que quiera tener el honor de gobernar Sonora tiene que saber que aquí se gana con trabajo”, manifestó.







En su participación Pavlovich Arellano hizo un recuento de su labor en cinco años frente a la gubernatura, pues afirmó a pesar de las probabilidades del 2015, ganó gracias a los ciudadanos.



Ernesto de Lucas Hopkins, presidente del PRI Sonora, indicó que el partido está para los afiliados y simpatizantes, pero también para los ciudadanos que no tienen partido.



“Vamos a ser los primeros en estar listos para las elecciones del 2021, ese es el gran reto. Tenemos un gran activo en la persona de la gobernadora mejor calificada de toda la República, pero también en las y los priistas”.



En la sesión realizada de forma presencial y transmitida a través de la plataforma Zoom, participó el presidente del PRI Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, quien reconoció la labor de la gobernadora y la confianza que se ha creado para poder ganar las elecciones del 2021.





Con información de El Imparcial