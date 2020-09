Elección y recorte de recursos ahogan a municipios en México

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los municipios del país estarán más presionados para pagar sus deudas durante el próximo año por los recortes que pretende hacer el gobierno federal a sus participaciones y fondos, lo que podría llevarlos incumplir con sus pagos, señala la calificadora Moody’s.



Dentro de las más de dos mil 400 localidades del país, 871 alcaldes tendrán los recursos contados debido a que la Ley de Disciplina Financiera obliga a los municipios a pagar su deuda de corto plazo tres meses antes de irse, en el contexto de las elecciones intermedias.



De acuerdo con la propuesta de Paquete Económico, los fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios se reducirán 4.4 por ciento.



En el caso de las participaciones federales se estima una caída de 5.7 por ciento para el año entrante, según la calificadora.



Roxana Muñoz, analista de Moodys, consideró que si bien la deuda puede poner presión a los municipios, en 2021 no sólo van a tener que enfrentar el tema de sus ingresos, sino que tendrán que revisar la factura que les cobre la pandemia.



Ello, al considerar que en muchos casos disminuyó la recaudación, que normalmente ronda 30 por ciento de sus ingresos, y en otros, porque el confinamiento cerró completamente las actividades que les dejaban más recursos, como el turismo o los servicios.







“El riesgo es mucho mayor en la deuda de corto plazo y especialmente porque el próximo año tenemos elecciones”, acotó.



De acuerdo con el estudio Obligaciones financieras de los municipios de México, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), 10 municipios en el país son los más endeudados, al considerar el porcentaje que destinan de sus ingresos al pago de sus deudas.



El estudio detalla que de esos 10, cinco pertenecen a Sonora, y son las localidades que también cuentan con las mayores deudas per cápita, y dos a Quintana Roo.



Moody’s considera que la mayor presión se concentra en los municipios que destinan más de 40 por ciento de sus ingresos al pago de deudas. Un ejemplo es Cozumel, que gasta poco más de 62 por ciento de sus ingresos para este fin.



Héctor Villareal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señaló que “se está haciendo una cadena muy perversa” en la que los municipios enfrentarán una situación crítica ante la falta de dinero.



Afirmó que “este problema ya se veía venir”, aunque al inicio el gobierno trató de reducir este impacto al potenciar el Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF) y subiendo el techo de endeudamiento.



El profesor-investigador del Tec de Monterrey también dijo que el presidente “se ha puesto muy reactivo” por las elecciones intermedias y decidió reducir el presupuesto para que el dinero no se use en proselitismo.







Con información de El Sol de México