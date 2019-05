Electrocutan tarifas de luz a los hoteles

Además de que continúan los incrementos en las tarifas de la energía eléctrica, los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ahora también carecen de datos importantes como el costo del kilowatt/hora y el factor de carga con el que se determina el cobro final.En rueda de prensa, Héctor Horacio Dávila, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, recordó que luego de la fuerte alza que sufrieron las tarifas el año pasado, de hasta 150%, en lo que va de 2019 han aumentado hasta 15 por ciento.De hecho, agregó, los costos de la energía eléctrica representan ya entre 30 y 40% de los insumos del sector hotelero.Dávila Rodríguez indicó que fueron unos 50 hoteles en el estado los que presentaron juicios de amparo y al menos 300 en todo el país, y que siguen a la espera de una resolución.Aunque todavía no llega la facturación de abril, el gremio ya espera un nuevo incremento, lo que consideran es un fuerte impacto a la competitividad económica.Una derrama estimada en 391 millones de pesos y 400 mil visitantes fue el saldo de las dos semanas del periodo vacacional de primavera 2019, en el que el sector turismo en Coahuila registró un incremento en la actividad económica del orden de 8.5%, superior al del mismo periodo del año pasado.De acuerdo con Héctor Horacio Dávila, los productos turísticos y la percepción de seguridad contribuyeron a un alto nivel de ocupación en los pueblos mágicos y en las principales ciudades del estado.En otro tema, el gremio hotelero de Coahuila lamentó la cancelación del Consejo de Promoción Turística de México, que complicará aún más las labores de capacitación de personal, así como las certificaciones para el cumplimiento de normas internacionales.Además de financiar la promoción turística, el Consejo era una fuente de parte de los recursos con que se cubrían certificaciones como el Distintivo M y el Distintivo H para el mejoramiento de las empresas turísticas.“Es un error haberlo cancelado, no estamos de acuerdo; hasta ahorita hemos sido un ridículo en Alemania, en España… El que no enseña no vende, el turismo es nuestro tercer ingreso nacional, por lo que terminar con la promoción turística lo complica; ahora cada estado tiene que hacer su parte”, dijo María Eugenia Sánchez, tesorera de la Asociación y titular de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo.Con un promedio de 60% de ocupación, el hotel Staybridge cerró sus primeros seis meses de operación en Saltillo, con viajeros nacionales y extranjeros que llegan a la ciudad por motivos de negocios.Carlos Cadena, director general del hotel ubicado en Parque Centro, dijo que “estamos comprometidos con tener el servicio bien posicionado, la gente ha estado contenta… Con 60% de ocupación en promedio, vamos bastante bien para ser una marca nueva”.El establecimiento recibe todos los días viajeros de negocios de todo México, pero también de países como Alemania, Italia, España y Estados Unidos, principalmente.Este es el primer hotel de Grupo Presidente en el norte de México, aunque tiene planes también para Monterrey y otras ciudades.