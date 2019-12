Elena Poniatowska reitera apoyo a AMLO tras ‘primer año muy difícil’

Ciudad de México.- La escritora y periodista Elena Poniatowska, premio Cervantes 2013, expresó este martes que mantiene su firme apoyo al presidente de México, Andrés Manuel López Orador, a pesar de que ha tenido un primer año de gobierno “muy difícil”.



Tengo fe en un futuro a partir de un hombre honesto y el destape de la corrupción. Ya no era posible que ignorásemos tanta corrupción”, expresó durante la presentación de su nuevo libro, ‘El amante polaco’, en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en el oeste de México.



Poniatowska admitió que “ha sido muy difícil este primer año de la 4T”, en alusión a la “cuarta transformación” del país que promete López Obrador, después de la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.



Relató que “mucha gente ha protestado” contra el Gobierno de López Obrador, quien asumió el 1 de diciembre de 2018, y que el sector cultural ha “sufrido muchísimo” por los recortes presupuestarios, pero hizo un alegato a favor del mandatario.



Hace 16 años que apoyo a Andrés Manuel López Obrador porque creo fervientemente en que primero van los pobres y creo que es importantísimo que en nuestro país hay que dar oportunidad a quienes no la han tenido para darles escuela, salud y hogares”, expresó.



Asimismo, deseó que tras López Obrador, en 2024, asuma la Presidencia del país una mujer por primera vez.



A lo mejor cuando termine este sexenio nos toca una mujer. Depende del grado que esté listo México”, expresó Poniatowska, quien recordó que en Estados Unidos “no ganó Hillary (Clinton), ganó (Donald) Trump”, dijo sacando la lengua.



La autora también se expresó sobre el feminismo y dijo apoyar la causa, aunque no comparte que en las recientes manifestaciones en Ciudad de México se pintaran monumentos y se rompieran cristales.



Desde luego soy totalmente solidaria con las mujeres que se manifiestan, lo único es que, por índole propia o por mi edad, rechazo el vandalismo”, expresó Poniatowska, nacida en París en 1932.



Con información de Noticieros Televisa.