Elenco de María de todos los Ángeles se reúne y los fans piden una tercera temporada

“No estamos grabando una tercera temporada de la misma antes mencionada, al igual que ustedes nos encantaría hacerlo, pero no depende de nosotros únicamente, por lo pronto fue un gran gusto reunirme con 'La Rosa Aurora' y con 'El Chino'", escribió en uno de los videos.



"Además de tener una buena relación nos queremos mucho y no hemos dejado de frecuentarnos y cuidarnos desde que nos conocimos. Los amo hermanitos y sé que la vida nos volverá a juntar en algún proyecto".



A través de redes sociales, el actor,, logró causar gran sensación por los videos que compartió junto al elenco de la famosa serie María de todos los Ángeles.El actor conocido por interpretar a, los fans del exitoso show cómico amaron verlos unidos nuevamente.Varios internautas comentaron en la publicación de Instagram, que desearían ver una nueva temporada del programa de Televisa, no obstante, Ariel negó que esto pudiera suceder, pues el reencuentro solo fue amistoso y no solo depende de ellos volver de nuevo cumplir con nuevos episodios.Además, el actor remarcó, que siente mucho cariño por sus compañeros siempre, pues tuvieron una gran química desde que iniciaron las primeras grabaciones juntos:Hay que aclarar, que Mara Escalante, quien personificaba a 'María' y 'Doña Lucha', no formó parte de la reunión.