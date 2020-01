Elenco de “Sabrina, la bruja adolescente” se reencuentra

Escuchar Nota

El reparto de Sabrina, la bruja adolescente tuvo un nostálgico encuentro casi dos décadas después de culminar la exitosa serie de ABC, que estuvo al aire desde 1996 hasta 2003.Melissa Joan Hart, quien interpretó a la joven Sabrina Spellman, compartió unaen Instagram de la reunión donde se puede ver a algunos de los miembros del elenco de la serie después de una cena.“Cena de TV”, escribió la actriz de 43 años en la descripción de la publicación. La artista luceen compañía de Nate Richert, David Lascher y Elisa Donovan, quienes interpretaron a Harvey Kinkle, Josh Blackhart y Morgan Cavanaugh, respectivamente.Los fanáticoscon la instantánea que alcanzó más de 20,000 “likes” y que les hizo rememorar los mejores momentos de la“Sabrina y la pandilla”, recordó un seguidor de Joan Hart. Otro usuario comentó: “Flashbacks instantáneos para ver y volver a ver episodios todos los días”; mientras, Jenna Leigh Green, quien también fue parte del proyecto, propuso: “¡Me gusta esto! Hagámosloen un par de semanas”.De nuevo, los fans exigieron una nueva parte de la serie donde pudieran conocer más detalles de sus personajes favoritos.“Necesitamos una nueva Sabrina donde comience cony Harvey comprometiéndose, luego casados, comprando una granja, teniendo hijos, etc. Por favor, esto debe suceder. También debe estar disponible en todas partes y en todas las fuentes”, rogó un admirador.Esta no es la primera vez el grupo se congrega. Ya en 2017 tuvieron una reunión con el castA pesar de que Sabrina, la bruja adolescente terminó hace mucho tiempo, la joven aún sigue deleitando a los espectadores en la adaptación de la serie para Netflix, “Las escalofriantes aventuras de Sabrina".Sin embargo, esta versión de la bruja se distancia mucho de la que Joan-Hart interpretó.En 2018, Melissa, Nate Richert y las actrices quea las tías de la joven, Beth Broderick (Zelda Spellman) y Caroline Rhea (Hilda Spellman), vieron el piloto que Netflix había preparado y se aterraron con las imágenes."Es aterrador este show", asegurósegún reseñó Daily Mirror. Broderick agregó: "Da mucho miedo, no creo que pueda verlo sola".Aun así, Caroline agregó: "Pero queremos ver más".Con información de Publimetro