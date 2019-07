Eleva Pemex exposicióna riesgos: S&P

Pemex está dando una vuelta en U al adoptar una estrategia que aumenta su exposición a los riesgos inherentes de la industria, y también asume importantes riesgos operativos, consideró S&P Global Ratings, sobre el plan de negocios de la petrolera presentado la semana pasada.En un reporte, la calificadora dijo que el plan tiene un mayor enfoque sobre resultados de corto plazo y genera dudas sobre la sostenibilidad de largo plazo.En su opinión, bajo este plan la política energética de México se revierte ya que Pemex retoma un rol cuasi-monopólico en el segmento de exploración y producción, mientras que de manera paralela fortalece las actividades de refinación para buscar autosuficiencia energética."PEMEX está nuevamente detrás del volante, pero varios riesgos podrían surgir en el camino".Consideró que si Pemex logra restaurar la salud de sus principales negocios, los resultados financieros mejorarían gradualmente. De ser así, la empresa podría restablecer poco a poco la confianza de los inversionistas, que es indispensable para mejorar las condiciones de financiamiento y mantener un buen acceso a los mercados de deuda. Sin embargo, el no obtener los resultados esperados rápidamente podría comprometer la sostenibilidad de la empresa antes del término de la actual administración.En su reporte, la calificadora destacó que la falta de continuidad de la política energética en México ha sido una constante desde hace varias décadas.En su opinión, dijo que este es posiblemente el principal factor que ha impedido un avance sustancial de la industria petrolera en México, en los últimos 20 años.Dado que los modelos de negocio en este sector normalmente contemplan horizontes de muy largo plazo, los cambios de dirección cada seis años han limitado a Pemex para poder aterrizar sus planes de negocio, señaló."Pensamos que la falta de continuidad en la política energética del país se vuelve a hacer evidente", indicó la firma en su reporte.Mientras que la decisión del gobierno de diferir y limitar la participación del sector privado en el sector energético subestima el valor que otros participantes pueden aportar en términos de experiencia, tecnologías de punta, capacidad de gestión y capital financiero para acelerar inversiones.Los incentivos bajo el esquema de los Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE) no serán suficientes para capturar todas las ventajas que puede traer la participación del sector privado en el desarrollo de la industria, y por esa razón, consideró que la estrategia es riesgosa.Señaló que el plan de negocios se basa en una serie de supuestos optimistas que dejan poco margen de maniobra.La firma mencionó que la visión estratégica contenida en el plan está capturada en la evaluación del perfil crediticio individual (SACP, por sus siglas en inglés) de la empresa.Por lo tanto, la publicación del plan no tiene implicaciones sobre el SACP de Pemex."Nuestras calificaciones de Pemex reflejan nuestra expectativa de una probabilidad casi cierta de apoyo extraordinario de parte del gobierno a la empresa, ante un escenario de estrés financiero. Esto se basa en nuestra evaluación del rol crítico que tiene Pemex para el gobierno mexicano, tanto desde el punto de vista económico como para la ejecución de la política energética del país".En adelante, la calificadora dijo que dará seguimiento al avance en la ejecución del plan de negocios, y evaluará de manera continua el SACP de la empresa.