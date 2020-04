Elevan al menos a 19 la cifra de muertos en el peor tiroteo de Canadá

Escuchar Nota

"Su capacidad para desplazarse estuvo sin duda ayudada por el hecho que tenía un vehículo que parecía policial y llevaba un uniforme policial", explicó Leather.



Las autoridades canadienses, en el que, aunque la Policía advirtió este lunes que la cifra puede aumentar en las próximas horas.El superintendente jefe de la Policía Montada de Canadá, Chris Leather, reveló hoy durante una rueda de prensa que las fuerzas de seguridad están investigando "16 lugares donde se produjeron delitos" para intentar determinar el número total de fallecidos.Leather añadió quepor incendios presuntamente causados por el supuesto autor de los disparos, Gabriel Wortman, un técnico dental de 51 años que también murió tras un enfrentamiento con la Policía en la mañana del domingo.El responsable policial dijo quey que entre los muertos hay hombres y mujeres.Pero, como si algunas de las víctimas son parientes de Wortman, por qué la Policía no activó el sistema de alarma a través de los teléfonos móviles o cuánta gente había resultado herida en la masacre.Leather tampoco pudo explicar cómo fue posible que el asesino se desplazara en un vehículo de apariencia policial y con un uniforme de la Policía Montada, pero sí dijo que eso le permitió a Wortman moverse con facilidad durante 14 horas.Según el superintendente jefe, la investigación de la tragedia, que se ha convertido ya en el peor tiroteo masivo en la historia del país, durará meses por lo que las respuestas a algunas de estas preguntas no se sabrán de forma inmediata.Lo que se sabe en estos momentos es que en la noche del sábado, la Policía recibió informaciones de disparos en una vivienda de Portapique, una pequeña localidad en la provincia de Nueva Escocia en la que viven unas 100 personas.Según relató un portavoz policial, cuando los agentes llegaron al lugar de los disparos se encontraron con una "escena caótica" en la que había numerosas víctimas, aunque las autoridades no han indicado cuántas personas murieron en el escenario inicial.Los agentes, unos 1.250 kilómetros al noreste de Toronto, por lo que la Policía Montada inició la búsqueda de quien denominó como un "tirador activo" en la región.La Policía recomendó a los habitantes de la zona que se encerraran en sus hogares y buscaran refugio en los sótanos pero no advirtió de que el fugitivo había asesinado ya a varias personas. La Policía tampoco recurrió al sistema de alarma que advierte a los usuarios de teléfonos móviles de emergencias.