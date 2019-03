Elevó Naturgy casi 10 veces cobro de gas

Diputados federales del PAN señalaron que la empresa de gas natural Naturgy brincó del 3.5 al 30 por ciento, casi 10 veces más, la definición del cobro del servicio por estimación.Naturgy tiene unas 800 mil cuentas en Nuevo León y unos 240 mil recibos llegaron con cobros a partir de estimaciones de lecturas de su consumo.Hernán Salinas dijo que en la reunión que tuvieron con la Comisión Reguladora de Energía se les dio a conocer la información, así como el inicio de una investigación a la empresa."Normalmente, (el cobro por estimación) en promedio es del 3.5 por ciento en aquellos (lugares) donde los medidores no son accesibles o se les prohíbe la entrada, pero en estas últimas facturaciones que fue en febrero y marzo fue el 30 por ciento; esta conducta está siendo investigada", manifestó.El compromiso de la CRE, indicó Salinas, es que en no más de 60 días se cambiará el contrato con Naturgy para que sólo se use la estimación bajo ciertas reglas.El legislador Raúl Gracia dijo que el próximo jueves se reunirán con el titular de la Profeco para dar seguimiento a las denuncias por cobros excesivos.Los diputados federales albiazules se reunieron frente a una oficina de servicio en Santa Catarina.El Alcalde de este municipio, Héctor Castillo, señaló que la Administración tiene una oficina de orientación en el Palacio Municipal.Indicó que a esta oficina de mediación han acudido unas mil 400 personas."Estamos en un horario de 8 a 5 en el teléfono 8676-1700 y lo que pedimos es identificación oficial, el recibo de gas y la foto del medidor y con eso nosotros damos en la oficina receptora de mediación y quejas todo el trámite", apuntó Castillo.