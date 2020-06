eLiga MX tendrá segunda edición, ahora con gamers profesionales

Escuchar Nota

“Habrá una continuación. Debemos esperar al lanzamiento del videojuego FIFA 21 para reanudar actividades. Ahora hay muchas opciones, no hay nada definido todavía. El planteamiento es que cada uno de los clubes tenga representación de gamers profesionales“, explicó.

“Parte de la evaluación que haremos en conjunto con EA Sports (desarrolladora FIFA 20) será entender la mejor longitud del calendario, también qué etapas se harán en línea y cuáles presenciales, no necesariamente será un espejo del torneo físico, pueden haber modalidades tipo Copa con eliminatorias, hay muchas opciones para evaluar”, expuso Elvira.

“Era un proyecto enfocando en activar un nicho nuevo de aficionados, un segmento más joven que hoy no tenemos, y esto conlleva activar nuevas plataformas como Twitch, el mismo Facebook Gaming y lo que conlleva el equipo de trabajo, la organización de logística de los clubes, no es hacerlo sino activar todas las áreas”, aseguró.

“Con Nielsen (medidora de raitings) llevamos un seguimiento de la eLiga y los datos dicen que pasamos los 25 millones de televidentes únicos tan sólo en México y el promedio de partidos que vio cada uno fueron cinco, comparado con la audiencia de un torneo completo de fútbol, más o menos representa el 50 %”, aseveró.

El director de comercialización de la Liga Mx,, reveló a Efe este sábado que, ahora con gamers profesionales.Elvira compartió que la intención es que a finales de año, después del lanzamiento del videojuego, el balompié del país dé paso a la nueva edición de la eLiga Mx.El ejecutivo de la Liga Mx comentó que el plan es que el nuevo torneo virtual sirva decomo el eMundial organizado por la FIFA.Elvira dijo que llevaban en pláticas un año con, su socio comercial, para, pero no daban el paso a los eSports porque aún no contaban con la logística adecuada.Sobre la primera edición de la eLiga Mx, que se dio bajo el contexto del confinamiento obligatorio de la pandemia de la Covid-19 del 10 de abril al 14 de junio y, Elvira dijo que superaron las expectativas planteadas al inicio.Este primer acercamiento no fue pensado para captar seguidores asiduos de eSports, sino fue un producto para el aficionado regular al fútbol y fue ideado en tres semanas.