Elige ByteDance oferta de Oracle por TikTok

Escuchar Nota

"ByteDance nos hizo saber hoy que no venderían las operaciones de TikTok en Estados Unidos a Microsoft", dijo en un comunicado Microsoft, con sede en Redmond, Washington. "Estamos seguros de que nuestra propuesta habría sido buena para los usuarios de TikTok, al mismo tiempo que protegía los intereses de seguridad nacional".



"Para hacer esto, habríamos realizado cambios significativos para asegurar que el servicio cumpliera con los más altos estándares de seguridad, privacidad, seguridad en línea y lucha contra la desinformación, y dejamos estos principios claros en nuestra declaración de agosto. Esperamos ver cómo evoluciona el servicio en estas importantes áreas".

, informó el Wall Street Journal, luego de que Microsoft Corp dijera que su oferta fue rechazada por la empresa matriz ByteDance Ltd.Oracle será anunciado como el, Informó el diario, citando una fuente no identificada. El eventual acuerdo no se estructurará como una venta directa, agregó.Microsoft, que estaba trabajando con Walmart Inc, había sido visto como el ganador más probable al principio del proceso, pero sus conversaciones se han enfriado, dijo hoy una persona con conocimiento del asunto.No se le había pedido a Microsoft que hiciera revisiones a su oferta inicial ante las recientes señales de oposición a un acuerdo por parte de funcionarios del gobierno chino, agregó la persona.