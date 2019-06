Elige Congreso a nuevo ombudsman

El doctor Hugo Morales Valdés fue designado presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila por los próximos seis años, y ofreció promover reformas de ley para que las recomendaciones que emita tengan carácter vinculatorio.El ombudsman señaló que hay varios temas relevantes por atender.Lo primero es consolidar el respeto a los derechos humanos de quienes son justiciables, como es tradición en ese sentido, y de quienes son víctimas directas e indirectas de los delitos, así como darles acompañamiento en todo momento.Por mayoría de votos, con 19 a favor, superó en la ronda final a David Sifuentes Bocardo y a Jessica Esquivel Alonso, quienes conformaron la terna propuesta por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso del Estado.El ex delegado de la Fiscalía General en la Región Laguna, señaló la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en el trabajo de la Comisión, lo que implica que las recomendaciones vayan más allá y sean obligatorias en su cumplimiento.“La propia ley de la Comisión nos indica que es facultad de la Comisión dar a conocer al Congreso del Estado, cuando alguna autoridad no da cumplimiento a una recomendación que resulta relevante”.Además, propondrá cambios legales para que las recomendaciones sean ejecutivas y coercitivas, proyecto que deberá ser elaborado conjuntamente con los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.“Hay que retomar la confianza de la ciudadanía. Es importante voltear hacia atrás, tenemos rezago, trabajo pendiente y hay que sacarlo adelante de la manera más pronta y expedita que sea posible, dando seguridad y legalidad hacia las mismas”.Ofreció transparencia financiera y e informativa a los medios de comunicación para difundir toda la información de interés para la sociedad.Previo a su nombramiento por el Congreso del Estado, el diputado José Benito Ramírez Rosas (Morena) hizo llegar al Poder Legislativo un escrito para cancelar la votación y designación, con el argumento de que estaba hospitalizado y no había sido notificado del proceso.Se informó que se siguió el protocolo que marca la técnica legislativa, la notificación se hizo en su oficina en tiempo y forma, y, además, la Ley Orgánica no contempla que un diputado presente argumentos vía electrónica fuera del recinto legislativo, como era su intención, y que vote por esa vía.