Eligen banqueros a Daniel Becker como nuevo presidente de la ABM

Ciudad de México.- Por unanimidad, la Asociación de Bancos de México (ABM) eligió a Daniel Becker como nuevo presidente del organismo a partir de marzo próximo para el periodo 2021-2023.



Becker sustituirá a Luis Niño de Rivera y tomará posesión del cargo en la edición 84 de la Convención Bancaria, que ante la pandemia, se realizará de forma virtual el 11 y 12 de marzo.



Actualmente, Daniel Becker es presidente y director de Grupo Financiero Mifel y se ha desempeñado como director ejecutivo de Valorum, Sociedad Operativa de Sociedades de Inversión y como director general de Republic National Bank of New York en México. También, fungió como vicepresidente del comité de dirección de la ABM y miembro del consejo de administración de Grupo HIR.



Cuenta con una licenciatura en administración de empresas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una maestría en administración de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), además de estudios de posgrado en finanzas corporativas en el ITAM, un título en administración de empresas en Harvard Business School y una maestría en la misma materia por el Massachussetts Institute of Technology (MIT).