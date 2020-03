Elimina manchas de humedad ¡De una vez por todas!

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Además de indicar que existe un serio problema de humedad en la casa, los hongos y el moho representan un verdadero peligro para la salud de toda la familia, por eso suelen ser el terror de cientos de hogares.



Cualquier muro expuesto a la intemperie es propenso a sufrir problemas de humedad al estar conectado con el exterior, aunque también hay áreas de la vivienda, como el baño y la lavandería, donde el flujo de agua provoca graves estragos.



Por lo anterior, los expertos coinciden en que el moho se desarrolla en ambientes húmedos y de calor, donde hay poca ventilación, por eso la principal forma de combatirlo es impidiendo que el agua se estanque.



Si al revisar la infraestructura física de tu casa notas que hay manchas de humedad, lo ideal es contratar a un experto para que te explique cuál es el origen del problema y así optar por la mejor solución posible, sobre todo porque muchas veces al identificar este tipo de situaciones sólo se maquilla el problema con pintura.



Lo más común es que el moho y los hongos aparezcan como resultado de la filtración de agua durante el invierno y la temporada de lluvias, afectando principalmente a los muros conectados con el exterior.



De igual manera, también es probable que la causa se encuentre en pequeñas fugas de la tubería conectada entre las paredes o por fallas en las estructuras de almacenamiento, como los tanques o tinacos.



En términos de construcción, estos problemas originan la pérdida del aislamiento térmico generando una sensación fría al interior de la casa, además provoca una serie de manchas en las paredes, el piso y el techo, lo que ocasiona la proliferación de hongos, desprendimiento de la pintura y la aparición de goteras.



Por si fuera poco, la propagación de la humedad y el moho puede desencadenar una serie de malestares físicos en los habitantes de la casa.



De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental en Argentina, existen mohos alergénicos, patogénicos y toxigénicos, cada uno con sus propias características y riesgos para la salud, siendo causa de problemas como la diarrea, el vómito, el dolor de cabeza, dificultades para respirar, erupciones y ardor en la piel, entre otros.



Por todo esto, enseguida te dejamos una serie de recomendaciones para que protejas tus muros de la humedad y, por supuesto, la salud de toda tu familia.



Deja circular el aire. En la medida de lo posible, trata que las áreas vulnerables mantengan una óptima ventilación para que corra el aire de forma natural entre puertas y ventanas. En caso de que las habitaciones no cuenten con una fuente de ventilación natural, opta por el uso de ventiladores o deshumidificadores.



Aplica un remedio casero. Mezcla bicarbonato de sodio con agua para retirar las manchas de humedad, lo único que debes hacer es aplicar este compuesto directamente en la pared, piso o techo, con un trapo o una esponja.



Coloca sal marina. Este ingrediente natural puede ayudar a terminar con la humedad de los espacios cerrados, ya que la sal marina desinfecta, neutraliza olores e impide que se formen manchas de moho. Lo que debes hacer es poner sal marina en pequeños recipientes o bolsas en una esquina de la habitación y cambiarlas una vez al mes.



Desinfecta con cloro. No hay duda que el cloro es el desinfectante por excelencia, por eso diluye un poco en agua y aplícalo con un paño en las zonas donde estén presentes las manchas para eliminar bacterias y gérmenes nocivos para la salud.



Recurre a los extractores. Principalmente en áreas cerradas y que concentran mucha humedad, como la cocina, sobre todo cuando pongas algo a hervir, así evitarás que la humedad se acumule en esa zona de la casa.



Soluciona sin contratiempos. Una vez que identifiques una filtración de agua, acude de inmediato con un especialista para solucionar el problema sin demora y de fondo, ya que no sirve de nada colocar una capa de pintura que luego se desprenderá; lo ideal es bloquear la humedad y proteger con una capa impermeable.