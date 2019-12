¡Eliminación caló hondo! Gignac dará importante anuncio a la afición

En medio de la recienteen los cuartos de final dela manos de América, André-Pierre Gignac ha puesto en incertidumbre a toda la afición del conjunto Felino, luego de que hoy dijo que antes del próximo jueves dará un anunció a sus seguidores."¿Qué onda raza? Antes del jueves mandaré un mensaje para la afición. Les mando un fuerte abrazo", fue el mensaje que el francés mando a través de sus historias en Instagram.Minutos después, André calmó los ánimos al publicar que únicamente desea dar explicaciones sobre lay no esconderse tras la actuación del cuadro regio en el Volcán."Eyyy tranquilosky sólo no me quiero esconder después de una eliminación y me gustaría, como lo he hecho siempre, darles explicaciones. Ánimo Club Tigres. Hasta el final", agregóEl ex internacional con su país tiene contrato hasta el 30 de junio del 2021, por lo que sus seguidores deberán esperar si se trata de su salida o hasta una posible renovación.