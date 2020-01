Eliminan a Brady

Ciudad de México.- Los Titanes de Tennessee no hicieron mucho por ocultar su plan de juego, que fue no dejar de correr.



En su cumpleaños 26, Derrick Henry sumó 49 yardas en la serie inicial del partido, y acumulaba más de 100 al medio tiempo, para conducir a los Titans a una victoria en la usualmente impenetrable aduana de Gillette Stadium, por 20-13 ante los hasta hoy campeones reinantes del Súper Tazón.



Henry, el líder corredor de la NFL durante la temporada regular, culminó la velada con 182 yardas terrestres y un touchdown por tierra en 34 acarreos. Se convirtió en el jugador con mayor número de yardas terrestres en contra de un equipo dirigido por Bill Belichick en postemporada.



Aunado al control del reloj de juego gracias al desempeño de Tennessee, la defensiva de los Titanes logró blanquear a Nueva Inglaterra en toda la segunda mitad, para llevarse la victoria como visitante.



Para Tennessee, el quarterback Ryan Tannehill aportó únicamente 72 yardas por aire en ocho pases completos de 15 intentos, lanzando touchdown a Anthony Firkser, aunque también sufrió una intercepción y dos balones sueltos, pero ninguno perdido. Sin embargo, respondió con un crítico pase de tercera oportunidad y 8 por avanzar justo antes de la pausa de los dos minutos, para el propio Firkser, para sellar la victoria de los Titanes.



Por parte de los Patriotas, lograron mover el ovoide con cierta eficiencia durante la primera mitad del partido, pero todo se volvía más complicado al llegar a la zona roja.



Tom Brady completó 20 de 36 envíos para 209 yardas, y no lanzó pase de anotación. Tiró una intercepción devuelta para anotación por parte de Logan Ryan cuando se proponía armar un último intento de remontada, con 9 segundos por jugar. Previamente, Ryan, exjugador de los Pats, había dejado caer una intercepción de las manos.



El único TD de la tarde para Pats llegó vía acarreo de 5 yardas Julian Edelman, en el primer periodo. Nick Folk aportó dos goles de campo a la cuenta de los Pats.



La temida defensiva de los Pats no jugó mal, pero al final el cansancio, y la ausencia de Patrick Chung, quien abandonó por lesión en el tobillo, pasaron factura. El ataque de Patriotas simplemente no generó lo suficiente para complementar a una defensiva que limitó al rival a 14 puntos ofensivos, apenas por debajo del promedio de 14.1 puntos por encuentros que permitió Nueva Inglaterra.



Tennessee visitará ahora a los Cuervos, primeros en la siembra de la AFC, enviando a los Texanos a enfrentar a los Jefes en el Arrowhead Stadium.