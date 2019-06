Eliminan apoyo para mujeres del campo

Asociaciones campesinas del estado denunciaron la eliminación de los programas del campo destinados para mujeres. Desde finales del año pasado, los recursos de más de 30 millones de pesos asignados para los programas encabezados por mujeres dejaron de llegar a Coahuila.Eloísa Ramírez, dirigente de la Central Campesina Independiente, comentó que es preocupante que se hayan dejado a las mujeres fuera del campo, ya que son una parte importante en la agricultura y piden se haga un replanteamiento.“El Gobierno federal quitó programas específicos para las mujeres que producen en el campo, ellas ayudan a los varones, somos un equipo dentro del campo, entonces no es justo, no quiero opinar de una persona que tenga ideas misóginas ni quiero opinar de alguna manera que no se haya percatado de tan grande error”, dijo Eloísa Ramírez.