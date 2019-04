Eliminan Consejo de Promoción Turística

Con 290 votos a favor, 162 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y de los artículos no reservados, el dictamen por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de desincorporación del Consejo de Promoción Turística de México como empresa de participación estatal mayoritaria y ordenar su disolución y liquidación.Entre pancartas con la leyenda “¡No se hagan gansos con la promoción turística!", exhibidas por perredistas, la oposición criticó al gobierno federal por desmantelar instituciones que han servido y que ayudaron a que México se haya colocado en el sexto destino del mundo, generando empleos y divisas.Argumentaron que el turismo aporta 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). "Hoy tenemos 22 mil millones de dólares de derrama económica y juega un papel fundamental como la tercera generadora de ingresos en este país”, explicó la priista Laura Barrera.Su compañera de bancada, Margarita Flores, afirmó que hoy es un día triste para el sector turismo, pues desaparecer el CPTM refleja la ausencia de visión de una política pública en la materia en perjuicio de los mexicanos.En la máxima tribuna, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostuvo que el turismo es una de las actividades motor de la economía que genera 3.7 millones de empleos directos e indirectos.Al fundamentar el dictamen, la morenista Abelina López utilizó la tribuna para dirigirse al pueblo de México y argumentar que se destinaban 47.7 millones de dólares para el Cirque Du Soleil; 870 millones para la NFL; 212 millones para la Fórmula 1; 63 millones en 23 oficinas del CPTM en el extranjero, casi 60 millones de pesos se invertían en los tianguis turísticos, recursos que se pagaban con impuestos de los mexicanos.Su compañera de bancada, Dolores Padierna Luna, planteó que el Consejo de Promoción Turística de México, como empresa de participación estatal mayoritaria, recibía la inversión del gobierno federal y las ganancias eran para la iniciativa privada.Empero, el panista Sergio Fernando Ascencio Barba cuestionó que no se fundamentó la desaparición de dicho Consejo y aclaró que su financiamiento se genera a partir de un impuesto que pagan los turistas extranjeros que ingresan al país.Asimismo, advirtió sobre el cierre de 23 oficinas en diferentes países para la promoción del turismo y afirmó que al gobierno no le interesa la promoción turística.“Es lo más lamentable de las decisiones del gobierno de Morena y las ocurrencias del presidente López Obrador, desmantelar instituciones sin tener claridad y rumbo para definir políticas de Estado en sectores fundamentales para el crecimiento y desarrollo de este grandioso país”, aseveró.Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Claudia Reyes Montiel expresó que desaparecer la promoción turística es un error que le costará al país porque es una mala decisión técnicamente que no generaría beneficios.Advirtió que en el primer trimestre de la actual administración federal, cinco destinos turísticos registran una disminución de visitantes extranjeros.Reprochó a la mayoría que desaparecieron Pueblos Mágicos, el Instituto Nacional del Emprendedor, hoy el Consejo de Promoción Turística de México, será una mala decisión. “Ya se está reflejando en el ranking mundial del turismo”.En su turno, la diputada Martha Angélica Zamudio Macias, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México es una medida que pone en riesgo a una de las industrias más nobles e importantes, pues el gasto en promoción es una inversión.Sin embargo, la diputada Marta Dekker, del Partido del Trabajo, explicó que al eliminar al Consejo, la promoción no desaparece, pues la seguirá haciendo la secretaría federal del ramo, que tiene esa atribución.La morenista María de los Ángeles Huerta del Río señaló que en el México de la Cuarta Transformación no volverá a existir duplicidad de funciones ni subutilización de los recursos del pueblo ni que haya corrupción en el presupuesto de todos.Agregó que el dictamen tiene como intención propiciar que el gobierno ejecute acciones más eficientes en materia turística y aclaró que la promoción turística no desaparece, “lo que desaparece es la burocracia dorada".En lo particular, Morena y sus aliados también se impusieron para aprobar los artículos reservados para su discusión con 284 votos a favor, cinco abstenciones y 157 en contra.