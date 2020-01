Eliminan números de tarjetas bancarias

Escuchar Nota

"Cuando arrancamos este proyecto en México dijimos el dolor está aquí presente; no estamos tratando a nuestros clientes de forma adecuada en una actividad que está creciendo de forma muy importante en el país.



Santanderque aparece detrás de este tipo de plásticos, informó Jorge Zenteno, director general de negocios especiales de Santander.El proceso, que serán cambiadas al nuevo modelo, ya no incluirán estos datos.Entre estas marcas se encuentranEn conferencia, el directivo explicó que el cambio, que es un modelo de seguridad que Santander sólo ha lanzado en México, busca dar una solución al problema de fraude que se presenta de forma general entre los usuarios de los bancos, debido a que losde su tarjeta están expuestos cuando realizan una compra física, por internet o por teléfono."Lo que nos hemos dado cuenta es que ante las autoridades la principal queja que se ha tenido es:Entonces hemos actuado en consecuencia", expuso Zenteno.Señaló que si bien todos los países tienen un grado de fraude, el dolor por cargos no reconocidos en tarjetas de crédito es álgido entre los mexicanos."Tocamos base en los diferentes países en los que tenemos presencia y no era un punto de dolor álgido, y aquí sí, y entonces decidimos hacerlo. El 2019 tuvo un", mencionó.Explicó que los cargos no reconocidos se generan principalmente en lugares donde la tarjeta no está presente, como en las compras telefónicas, debido a que el tarjetahabiente tiene que proporcionar el número de la tarjeta, la fecha de nacimiento y el número de seguridad."Es como entregar lasy decir en donde vivimos", aseguró.El directivo estimó que ladisminuirá el fraude hasta en un 90 por ciento en compras el electrónicas, aplicaciones móviles y telefónicas.Y es que las nuevas tarjetas sin número sólo presentarán el nombre y la fecha de vencimiento del plástico.A su vez, explicó que en comercios físicos, tal como lo hacen normalmente, al introducir su NIP en la termina de cobro.No obstante, en el caso de que el cliente requiera ver los datos completos de la tarjeta sin números, deberá ingresar a la aplicación para dispositivos móviles Súper Wallet con sus credenciales y contraseñas de banca digital.Después deberá seleccionar la tarjeta y usar el lector para escanear el, que está incluido al reverso de la tarjeta de crédito.Este código contiene encriptada la información de la tarjeta, lo que permite que se puedan llevar a cabo las compras.