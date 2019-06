Eliminan una suspensión contra Santa Lucía

Un juez federal de Naucalpan eliminó hoy una de las suspensiones que impiden el inicio de obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía mientras no cuente con todos los estudios previos necesarios.Saúl Martínez Lira, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, negó la suspensión definitiva en el amparo 672/2019 del colectivo #NoMásDerroches, que cuestiona la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).Con ello quedó sin efectos la primera suspensión provisional que se dictó para frenar esta obra, emitida el 30 de mayo por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.El juez negó la suspensión luego de haber recabado, durante más de un mes, informes de múltiples autoridades involucradas en el proyecto, y de haber desahogado una inspección en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, para verificar si hay obras.Los quejosos pueden impugnar la negativa dictada por Martínez Lira ante un tribunal colegiado.Más allá de este fallo, están vigentes al menos cinco suspensiones contra Santa Lucía, entre ellas tres definitivas que concedieron los jueces Octavo y Décimo Tercero en Naucalpan, y otras aún podrían ser otorgadas en amparos en trámite.Mientras esté vigente al menos una suspensión, se tendrá que acatar la orden de no iniciar obras en tanto no se acredite contar con los estudios ambientales, arqueológicos y de aeronáutica, y los tribunales colegiados tomarán varias semanas, o hasta meses, para revisar las suspensiones definitivas ya otorgadas.Hasta ahora, no existe un proyecto de inversión registrado ante la Secretaría de Hacienda ni proyecto ejecutivo para el nuevo aeropuerto.La suspensión revocada hoy por Martínez Lira era la que, de manera más detallada, había advertido sobre los riesgos que la obra implica para al Área Natural Protegida Parque Estatal para la Protección y Fomento del Santuario del Agua Laguna de Zumpango, así como al Parque Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo Sierra Hermosa.La Laguna de Zumpango está a unos siete kilómetros al oeste de la actual Base Aérea Militar, mientras que el Parque Sierra Hermosa está a tres kilómetros al sur, en Tecámac, junto a la autopista México-Pachuca."Se ocasionarían daños y afectación al ecosistema actual de la región, pues el resultado de urbanizar dichos predios necesariamente impactará en la estructura original, ya que la superficie donde se construya pasaría a formar parte de la zona urbana de la región, lo que traerá como resultado un inminente impacto al medio ambiente", afirmó el Primer Tribunal Colegiado.Destacó que la laguna fue declarada APN en 2003 porque es un regulador ambiental que propicia el hábitat de la flora y fauna acuática. Dicha APN, en la que están prohibido construir, abarca fracciones de nueve municipios.