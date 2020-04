Eliminarán aguinaldos y bajarán sueldos de altos funcionarios por Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, para hacer frente a la inminente crisis económica por coronavirus covid-19 en el país, se eliminarán los aguinaldos de los que desempeñan puestos de subdirectores y superiores, incluso el suyo, en la administración federal, así como la disminución de salarios.



Aunque dijo que existe consenso para tal medida, con la eliminación del aguinaldo el gobierno lopezobradorista estaría violentando una de las prestaciones laborales de ley de los afectados.



Durante su “informe al pueblo de México” -realizado en un Palacio Nacional totalmente vacío-, el mandatario especificó que no habrá despido de trabajadores del sector público, pero les va a demandar más eficiencia y honestidad total.



Como lo había dicho en semanas anteriores, el gobierno que encabeza se enfocará en atender a la población más vulnerable, además de que no se suspenderá la entrega de apoyos sociales.







Aunque no precisó cifras, el tabasqueño también dijo que reducirán los gastos de publicidad, la partida de viáticos, gastos de operación y se “ahorrará más” en compras a proveedores.



Asimismo, señaló que se intensificará la enajenación de bienes a la delincuencia común y la de “cuello blanco”, los cuales serán ofertados a través de rifas.



Se cuentan con 6 mil 425 camas para atender covid-19



El presidente López Obrador dijo que el país cuenta con 6 mil 425 camas de terapia intensiva para la atención de covid-19.



Precisó que dichas camas cuentan con sus respectivos ventiladores y con personal de la salud especializados.