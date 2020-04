Elisa, la primera en probar la vacuna que financiará Bill Gates

Escuchar Nota

Falsa noticia de su muerte

La vacuna será financiada por Bill Gates

experimental producida por el prestigioso Instituto Jenner de la Universidad de Oxford y el Irbm Science Park, una sociedad italiana fundada en el 2009 en Pomezia (Lazio), que opera en el sector de la biotecnología molecular y de las ciencias biomédicas.Granato es investigadora de zoología y microbiología en la Universidad de Oxford , tras graduarse en Ciencias Biológicas en la Universidad de Munich . Fue la segunda persona en someterse a la primera fase de pruebas en humanos de la vacuna desarrollada en Inglaterra. Su primera inyección, el pasado 23 de abril, el día de su cumpleaños, fue transmitida en directo enDe repente, Elisa Granato se vio rodeada de gran popularidad.. Esto evita que se propague, pero potencialmente puede activar el sistema inmunitario y así protegernos de Covid-19 . No seré infectada intencionalmente con el coronavirus. El estudio se dirige a la producción de anticuerpos y a la protección inmunitaria del mundo real en los próximos meses«. En relación con su estado de salud precisó: »Me está yendo muy bien hasta ahora, todo el equipo está haciendo un excelente trabajo de control y apoyo«.Elisa Granato se vió muy pronto sorprendida con la falsa noticia de que había fallecido tras ser inoculada con la vacuna experimental. El 25, sábado por la mañana, apareció enEse medio de internet, según Open.online, estaría relacionado con una web de Macedonia, que ya en el pasado habría difundido fake news con la pretensión de obtener clic y aumentar audiencia. Parece claro que las fake news no respetan la cuarentena en los tiempos del coronavirus.Tras los numerosos mensajes que le llegaron, Granato se decidió a responder, explicando algunos detalles sobre la vacuna:«Quería agradecer a todos por los mensajes positivos que estoy recibiendo - escribióElisa Granato invitó a todos a no compartir el artículo que, anunciando su muerte, se había lanzado en las redes sociales. Desdramatizando y con cierta ironía, Granato comentó: «No hay nada mejor que encontrarse con un artículo falso sobre tu propia muerte. Estoy bien, no compartáis el artículo en cuestión. No se le debe prestar atención ni regalar clic a personas de ese tipo».«Haré que mi cuenta sea privada por un tiempo. Las personas que sigo todavía pueden escribirme».El fundador de Microsoft, Bill Gates , ha mostrado su confianza en el experimento del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford y el Irbm Science Park, afirmando que está dispuesto a asumir los costos de producir una vacuna contra el coronavirus. La Fundación Bill y Melinda Gates, la fundación privada más rica del mundo, fundada en 2000 por el magnate junto con su esposa, ayudará a encontrar el dinero necesario para que, una vez que se haya desarrollado la vacuna, sea posible producirla a gran escala y cubrir las necesidades de todo el mundo. Así lo manifestó el propio Bill Gates en una entrevista al diario británico Times.