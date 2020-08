Elizabeth Debicki personificará a Lady Di en la serie The Crown

Escuchar Nota

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

La actriz australianainterpretará a Lady Di en las dos últimas temporadas de la, sobre Isabel II de Inglaterra, según ha anunciado su plataforma, Netflix, a través de las redes sociales.Nacida en París en 1990, Debicki se dio a conocer en 2013 como la Jordan Baker dede Leonardo di Caprio. También ha destacado en películas como(2015), la secuela de(2017) y(2018), lo último de Steve McQueen; o series como The Night Manager, junto a Olivia Colman (la Isabel II de las temporadas 3 y 4 de The Crown) y es una de las protagonistas de Tenet.narra las peripecias de la familia real británica desde los años 40 y 50. La tercera temporada, estrenada en 2019, saltaba a la década de los 60 y 70, por lo que comenzó a reemplazar, por edad, a algunos actores y a incluir rostros nuevos.La semana pasada Netflix anunció también la incorporación deen las dos últimas temporadas, tomando el relevo de Matt Smith y de Tobias Menzies, los dos intérpretes que en las cuatro primeras temporadas de The Crown dieron vida al esposo de la reina Isabel II.Imelda Staunton encarnará a la monarca (después del trabajo de Claire Foy y Olivia Colman) y Lesley Manville se ocupará de la princesa Margarita (como sucesora de Vanessa Kirby y Helena Bonham Carter).Se espera que la cuarta temporada de The Crown se estrene a finales de este año. Aunque el último plan anunciado de sus responsables era que la serie terminaría con su quinta temporada, en julio se comunicó que finalmente habrá una sexta tanda de episodios, tal y como se planeó originalmente.Con información de ABC